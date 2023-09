SAN BENEDETTO - Dietrofront sul mercato ambulante prolungato fino alle 20. Dopo il flop della settimana scorsa, Comune e commercianti hanno deciso di non proseguire. Il mercato, resta quello di sempre, nessun prolungamento fino alle 20. Archiviata almeno per quest’anno l’iniziativa promossa a fine estate. La decisione è stata comunicata ieri dall’amministrazione comunale a seguito dell’incontro che si è tenuto in municipio tra l’assessore alle attività produttive Laura Camaioni, il consigliere Stefano Gaetani e i rappresentanti delle associazioni di categoria dei commercianti ambulanti.

Il confronto



L’analisi della prima delle due giornate fissate per il prolungamento del mercato infrasettimanale infrasettimanale ha portato le parti a convergere sulla mancata prosecuzione del piano. Presente al summit anche l’amministratore delegato di Picenambiente Leonardo Collina. «Pur registrando la soddisfazione dei commercianti che hanno deciso di sfruttare l’opportunità - si sostiene dal Comune - rimanendo fino a sera, di comune accordo si è deciso di rinunciare alla seconda giornata di mercato esteso per tutta la giornata prevista per il 31 ottobre». «Siamo contenti per coloro che ci hanno riferito di aver lavorato bene – spiega l’assessore alle attività produttive, Laura Camaioni – ma, di concerto con il sindaco, riteniamo opportuno non proseguire nella sperimentazione. Ovviamente, siamo sempre a disposizione per confrontarci con le categorie economiche interessate su proposte che sostengano il settore del commercio senza penalizzare altri settori della vita cittadina».



Il giallo



Se l’iniziativa era stata concordata tra ente e associazioni di categoria resta il giallo sulle mancate adesioni. Un motivo come già confermato dal presidente provinciale della Confcommercio di Ascoli Piceno Fausto Calabresi, potrebbe essere legato alla distanza da percorrere per chi viene da lontano. Gli ambulanti che arrivano a San Benedetto da fuori provincia iniziano ad allestire il banco all’alba e poi probabilmente hanno difficoltà a rimanere fino alle 20 per poi tornare nel luogo di origine.

«Un’occasione mancata - afferma Carmine Chiodi presidente regionale della Cidec. -Questa iniziativa parte da lontano ovvero dalle difficoltà espresse dalla categoria per l’avvento del canone unico patrimoniale, poi il Comune è riuscito ad abbassare la quota di un 10%. Su mia proposta è stata formulata l’idea di proporre il mercato lungo e offrire l’occasione agli ambulanti di poter lavorare di più, dopo una discussione ci si è accordati sulle prime due date e l’iniziativa è partita. C’è da dire che sabato scorso c’è stata la fiera di Pesaro quindi probabilmente alcuni il venerdì pomeriggio si sono spostati per andare in loco. Comunque chi è rimasto a San Benedetto fino alle 20, specie in via Montebello e in viale Secondo Moretti, ha lavorato bene. La categoria è stata informata, purtroppo è stata persa un’occasione». Dunque per il momento il mercato lungo va in panchina, ma non è detto che possa tornare in campo, magari il prossimo anno.