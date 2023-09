Cade da una rotoballa di fieno, donna portata all'ospedale di Torrette in eliambulanza

APPIGNANO DEL TRONTO - Infortunio nel pomeriggio di oggi per una donna di 65 anni di Appignano del Tronto. L'incidente è avvenuto in contrada Valle San Martino: la donna stava effettuando alcuni lavori in campagna e sarebbe caduta da un’altezza di circa quattro metri, da una rotoballa di fieno. Per precauzione è stato disposto il trasferimento in eliambulanza all'ospedale di Torrette.