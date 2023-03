SAN BENEDETTO - Sia come categoria che singolarmente: sempre più albergatori puntano sul turismo familiare. Per l’imminente Pasqua, qualche struttura ricettiva ha anche sfornato dei pacchetti ad hoc, mentre l’AssoAlbergatori “Riviera delle Palme” punta su un’operazione di visibilità sui social network che scatterà tra pochi mesi.

Il metodo



«Abbiamo contattato alcuni family influencer - ci svela il presidente Nicola Mozzoni - che saranno da noi a inizio giugno, durante lo show delle Frecce Tricolori». Come dice la parola stessa, per “family influencer” s’intendono persone (mamme e/o papà) con seguitissimi profili sui social legati al mondo della famiglia, vacanze comprese. Secondo le previsioni dell’AssoAlbergatori, questo lavoro servirà a generare un buon movimento addirittura a settembre, soprattutto prima della riapertura delle scuole. Intanto, manca poco alla Pasqua che storicamente ha sempre rappresentato il primo banco di prova della nuova stagione turistica così come i ponti del 25 Aprile e del 1° Maggio. Tra gli operatori del settore, la navigazione verso l’estate 2023 parte nel segno dell’ottimismo. «Arrivano telefonate, il movimento c’è. Ma ormai sempre più persone, per prenotare, attendono l’ultimo momento e molto dipenderà dal meteo. Se il tempo ci assiste, sono sicuro che vivremo una Pasqua ottima».

Queste considerazioni sono di Fausto Calabresi: storico albergatore sambenedettese e dirigente provinciale della Confcommercio. Quest’anno, lo ricordiamo, Pasqua cade il 9 aprile. Per molti, sarà una vera e propria festa di rinascita: «L’assillo e la paura della pandemia non ci sono più - prosegue Calabresi - le persone hanno voglia di godersi finalmente una vacanza in giro e quest’anno, ci sono anche dei ponti tra 25 Aprile e Primo Maggio che, prima della stagione estiva vera e propria, favoriscono gli spostamenti. Anche questa possibilità, se ben sfruttata, ci permetterà di iniziare bene il lavoro. Le somme le tireremo a fine maggio ma, al momento, sono cautamente ottimista per l’inizio di questa nuova stagione turistica».



Gli eventi



Diverse strutture ricettive della Riviera hanno sfornato idee ad hoc per attrarre i vacanzieri pasquali, soprattutto per cavalcare l’onda del turismo-familiare. Qualche esempio pratico: dal 6 al 12 aprile, l’Hotel Welcome propone il “Piano Famiglia”: un nucleo composto da due adulti e due ragazzi paga solo come tre adulti. Volando verso Grottammare, l’Hotel La Maestra ingolosisce i potenziali ospiti con un’offerta di 5 giorni in “all inclusive” che (per domenica 9) comprende pure il “Gran Pranzo di Pasqua”.



L’Antico e le palme



In quel periodo ci sarà una nuova edizione de “L’Antico e le Palme”. Tra hobbismo, articoli vintage, modernariato e antiquariato, il gran mercato si articolerà tra sabato 8 a lunedì 10 aprile, nell’area intorno alla rotonda Giorgini. La mostra-mercato sarà operativa dalle ore 10 alle 20, con la partecipazione di espositori provenienti da tutta Italia. Anche questa sarà una chance per contribuire alle presenze negli hotel rivieraschi.