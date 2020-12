Il maltempo fa crollare il tetto di una casa: difficili le operazioni di soccorso per una persona malata

SAN BENEDETTO - Anche a causa del maltempo per la pioggia battente di ieri e questa mattina il tetto di un'abitazione in via Madonna della Pietà in area Ponterotto è crollato rendendo di conseguenza la casa inagibile. IN questo stabile vivono tre persone tutte di origini nigeriane. Si tratta di moglie, marito e cognato con uno dei tre residenti allettato con diversi problemi di salute, aspetto che ha reso necessario l’intervento del 118. I tre non avevano altro posto dove andare e, anche grazie all’intervento dell’associazione Ora et Labora, sono riusciti a trovare una sistemazione. Il comune ha infatti predisposto il loro trasferimento all’hotel Maestrale. La struttura era stata predisposta per ospitare persone contagiate dal Covid ma, finora, non era mai stata utilizzata. Così per il momento si è optato per il trasferimento dei tre, che non risultano essere positivi al Sars-COv-2, in quell’albergo.

