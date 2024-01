Il mondo dei balneari di San Benedetto in lutto: Antonio "Tony" Boaretto ucciso da un infarto a 57 anni

SAN BENEDETTO - Un infarto ha stroncato nella notte, nel sonno, all'età di 57 anni Antonio "Tony" Boaretto storico titolare dello stabilimento balneare Miramare a San Benedetto. Pochi giorni fa era stato in vacanza con la famiglia in Romania ma poi era rientrato a San Benedetto senza accusare problemi. La camera ardente è stata allestita sulla statale Adriatrica di fronte al boowling di Grottammare in attesa della data dei funerali.