SAN BENEDETTO - Un budget di 240mila euro di cui 59mila destinati a San Silvestro e Capodanno, 50mila per le luminarie e il resto per il cartellone natalizio. Un programma ricco di eventi per bambini tra villaggi di Babbo Natale, zampognari e quest’anno sia Santa Claus che la Befana arriveranno dal mare.



«Siamo in una città turistica quindi spendere per il Natale significa investire. Abbiamo cercato di soddisfare tutte le esigenze e proporre un programma ricco e variegato». Così il sindaco Spazzafumo ha introdotto il cartellone natalizio che ha visto in campo gli assessori Lia Sebastiani, Cinzia Campanelli per lo sport e il turismo e Laura Camaioni per il commercio. Calendario che prevede per il 14 dicembre lo spettacolo teatrale di Gene Gnocchi al Teatro Concordia e il ritorno di Natale al borgo il 29 dicembre al Paese alto. Poi tanti villaggi di Babbo Natale sparsi nei vari quartieri, così come tornerà l’iniziativa Babbo Natale arriva con il treno a Porto d’Ascoli, il 16 dicembre invece la slitta arriverà dal mare e per la prima volta il 6 gennaio la Befana sarà al Molo sud donando calze ai bambini e peluche, mentre il 3 e 4 gennaio ci sarà il Teatro dei burattini in centro.

Bobodanno e Paolo Belli

C’è attesa anche per il Capodanno, infatti il 2023 terminerà in piazza con il Bobodanno con intrattenimento a cura della Bottega di Bobo, mentre il pomeriggio di Capodanno ci sarà Paolo Belli e la sua big band sempre in piazza Giorgini. Il 30 dicembre tornerà anche il concerto di fine anno al Palariviera, mentre durante tutto il periodo natalizio piazza Montebello farà da cornice a Montebello live con le band musicali locali.

Al riguardo l’assessore Cinzia Campanelli ha sottolineato come per quattro pomeriggi di musica abbia speso solo 10mila euro cercando di risparmiare anche sul Capodanno. Non mancheranno i mercatini di Natale ogni fine settimana in viale Moretti, così il 13 dicembre con la tradizionale fiera di Santa Lucia e all’Epifania con l’Antico e le palme.