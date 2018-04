Due ambi e un terno: â€‹ignoto giocatore vince 97mila euro al Lotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO – La dea bendata torna a baciare le Marche, in particolare San Benedetto del Tronto.Nell’estrazione del 12 aprile 2018 il Gioco del Lotto ha distribuito premi in tutta Italia ed in particolare nelle Marche dove un fortunatissimo giocatore di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, ha realizzato una vincita di ben 97.500 euro. Il giocatore ha scelto la ruota di Milano, centrando 3 Ambi e 1 Terno con i numeri 18, 42 e 67.