Vende un flacone di metadone a un tossicodipendente per 50 euro. Spacciatore incastrato e arrestato

SAN BENEDETTO - I carabinieri della compagnia di San Benedetto, al comando del capitano Francesco Tessitore, hanno tratto in arresto un operaio 34enne sambenedettese già noto alle forse dell’ordine, dopo averlo sorpreso, durante uno dei servizi di controllo del territorio messi in atto dall'Arma, a cedere per un corrispettivo di 50 euro un flacone di metadone ad un tossicodipendente di quarantadue anni, sempre di San Benedetto.

I militari che hanno portato avanti l'operazione, attenti e aderenti al territorio e a cui non è sfuggita la cessione di stupefacente, hanno effettuato poi una perquisizione domiciliare raggiungendo l'abitazione del trentaquattrenne e rinvenendo all'interno dell'appartamento dove vive l'uomo, altri 100 ml di metadone. L'operaio, al termine delle operazioni, è stato tratto in arresto per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e posto a disposizione della Magistratura ascolana, mentre l’acquirente è stato segnalato come assuntore alla Prefettura. Si tratta dell'ennesima operazione antidroga messa a segno dai carabinieri lungo il territorio della Riviera delle Palme. Operazioni che vanno intensificandosi dal momento che, purtroppo, la richiesta di sostanze stupefacenti si fa sempre più elevata. E non è un caso che dal comando provinciale fanno sapere che in tal senso l'operato dell’Arma continuerà in maniera sempre più incisiva su tutto il territorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA