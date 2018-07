Strappa dal collo la catenina a un ragazzo che ballava Arrestato giovane ladro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Gli agenti di polizia del commissariato di San Benedetto hanno arrestato un giovane di 21 anni e dell’Est Europa che la scorsa notte ha strappato una catenina d’oro dal collo di un trentenne maceratese in una discoteca di San Benedetto. La vittima è infatti riuscita subito a scoprire l’autore del colpo ed ha immediatamente chiamato il 113. Sul posto è arrivata in pochi minuti una volante del commissariato che ha identificato il giovane e lo ha arrestato. Non è l'unico caso avvenuto. Un episodio analogo si era già ripetuto sempre in una discoteca.