Gli chiedono i documenti e lui si scaglia contro i carabinieri: arrestato

SAN BENEDETTO - Gli hanno chiesto i documenti e lui li ha aggrediti. Notte folle in centro, a San Benedetto, dove i carabinieri si sono trovati di fronte ad un romeno di vent'anni che, per non essere controllato ha avuto una reazione spropositata che gli ha aperto le porte del carcere. I militari lo avevano infatti individuato insieme ad altre persone potenzialmente sospette e, all’atto di chiedere i documenti per l’identificazione il giovane, senza fissa dimora in Italia, si è improvvisamente scagliato con veemenza verso i militari al fine di evitare il controllo. E' stato necessario l’intervento di un'altra pattuglia.