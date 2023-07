SAN BENEDETTO - I Pronto soccorso di San Benedetto e Ascoli, recependo la circolare del Ministero della Salute, hanno attivato il percorso per occuparsi dei pazienti affetti da colpo di calore. Intanto da oggi in Riviera sarà aperto il Disco Verde presso il Centro Primavera per le persone anziane e i fragili al fine di affrontare il caldo torrido di questi giorni.

Il protocollo

Un protocollo destinato ad alleggerire gli accessi al Pronto soccorso per colpi di calore. E’ quanto diramato ieri dal Ministero e subito recepito dall’Ast di Ascoli. Innanzitutto le persone colpite dall’insolazione dovranno per prima cosa recarsi nei presidi territoriali come medici di famiglia e guardie mediche, solo in caso di gravità del caso ci si dovrà rivolgere al pronto soccorso. Importante la fase della prevenzione che dovrà essere rivolta a bambini, anziani, persone con disagio sociale o con basse difese immunitarie.



L’iter



Una volta arrivati al pronto soccorso i pazienti dovranno affrontare il triage che riscontrerà il colpo di calore, poi essere alloggiati in un locale refrigerato e venire reidratati oltre a essere sottoposti ad esami per escludere che siano state compromesse le funzioni vitali. Iter spiegato dal primario del pronto soccorso del Mazzoni di Ascoli dottor Gianfilippo Renzi il quale aggiunge: «Negli ultimi giorni non è stato registrato un aumento degli accessi al pronto soccorso per caldo ma l’allerta rimane alta e già da domani (oggi per chi legge) attiveremo il protocollo richiesto dal Ministero. Non abbiamo avuto colpi di calore veri e propri ma diversi casi di disidratazione».



Il sopralluogo



Si è svolto ieri mattina un sopralluogo presso il centro Primavera di via Lombardia da parte dei tecnici comunali che hanno rilevato la validità dei locali della struttura per accogliere le persone che cercano un posto refrigerato. Si potrà accedere alla struttura dalle 10 alle 18, non ci sarà la commistione tra pazienti e anziani che arriveranno dall’esterno. Sarà attivo fino al 31 agosto prossimi, il “Disco Verde estivo”, un servizio diurno rivolto alle persone con più di 65 anni autosufficienti che intendono trascorrere qualche ora in uno spazio climatizzato con la possibilità di seguire attività di animazione o vedere la tv. Sarà, inoltre, possibile pranzare al prezzo di 8 euro prenotando il pasto entro le ore 9 al numero 0735-781911 del Centro “Primavera”. Coloro che necessitano di un servizio di trasporto dalla propria abitazione al ”Primavera” possono chiamare, sempre entro le ore 9, il numero dei servizi sociali del Comune 0735/794518. Se non si ha la possibilità di essere riaccompagnati a casa, ci si può rivolgere al gruppo comunale di Protezione civile 0735/781486 attivo anch’esso dalle 10 alle 18. Rimane a disposizione anche l’atrio della sala consiliare in Comune, così la Biblioteca Lesca. Inoltre la Croce Rossa Italiana mette a disposizione un servizio di consegna a domicilio di farmaci, basta chiamare la sede sambenedettese al numero 0735/781180.