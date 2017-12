Un Capodanno blindato senza botti, alcool e con vigilantes al concerto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Niente alcol sulla Riviera nè botti ma solo un brindisi di mezzanotte alla Rotonda per inaugurare l’anno 2018. Sarà un Capodanno blindato per chi vorrà trascorrere il passaggio al 2018 in piazza Giorgini prima durante e dopo il concerto di Giuliano Palma - e più in generale in tutto il centro della città - con uno spiegamento di forze che ha pochi eguali. In servizio ci saranno almeno 40 agenti delle forze dell’ordine «dai servizi rafforzati della polizia municipale» spiega il comandante Giuseppe Coccia ma anche di tutte le altre forze dell’ordine: polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili del fuoco.Un servizio coordinato che arriva da lontano. Dallo scorso settembre, per l’esattezza, da quando sono state installate le fioriere a nord e a sud di viale Buozzi e visionate dal questore che ha effettuato un sopralluogo nei giorni scorsi. A questo è seguito appuntamento, a livello locale con il sindaco Pasqualino Piunti e lo stesso comandante Coccia che hanno convocato gli organizzatori della festa spiegando quali requisiti di sicurezza dovrà avere il concerto. All’organizzazione è stata richiesta la presenza dei vigilantes che garantiranno l’accesso ordinato nella zona del palco. Viale Buozzi potrà ospitare fino a 5mila persone e l’impresa dovrà dotarsi di gruppi elettrogeni in caso di black out e megafoni se dovesse mancare l’energia elettrica.