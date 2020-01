Pesaro, minaccia di lanciarsi dalla finestra se vede gente: centro storico blindato

PESARO - Alta tensione in centro storico a Pesaro, dove un uomo di è barricato in casa minacciando di gettarsi dalla finestra in via Fattori, una trasversale di corso XI Settembre.

LEGGI ANCHE:

Auto rubate, smontate e rivendute: sgominata la banda che imperversava nelle Marche

Ancona, allarme per il vandalo seriale: sfregia soltanto le auto nuove di zecca

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, le ambulanze del 118, i Carabinieri e la Polizia: l'uomo, che poco prima aveva avuto una discussione con la compagna ed un'amica, poii cacciaate di case, ha minacciato di gettarsi dalla finestra se vede troppa gente, quindi è stato deciso di chiudere la zona, compreso corso XI Settembre.

Ultimo aggiornamento: 15:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA