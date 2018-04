Scoperto un cadavere tra le scogliere all'interno del porto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Trovato un cadavere di uomo nelle acque del porto di San Benedetto. Il ritrovamento è avvenuto poco dopo le 13 nella scogliera nei pressi del Circolo nautico. Il corpo senza vita era probabilmente da tempo incastrato tra gli scogli fino a quando, probabilmente a causa della momentanea bassa marea, è spuntato qualcosa che ha attirato l'attenzione di alcune persone all'interno della struttura e che hanno quindi dato immediatamente l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori della guardia costiera, i militari della Capitaneria di porto e la polizia del commissariato. Sull'identità della persona ancora non ci sono certezze: un uomo apparentemente di media età, di sesso maschile il cui corpo è in avanzato stato di decomposizione e con gli abiti addosso ormai ridotti a brandelli.Al momento del recupero della salma al porto c'erano anche i familiari di Vincenzo Napoli, il quarantenne scomparso ormai da una ventina di giorni e le cui ricerche si sono protratte anche fuori regione. Impossibile comunque per il momento effettuare qualunque tipo di riconoscimento visivo sul corpo ritrovato dato che evidentemente era da molto in acqua e quindi quasi irriconoscibile. Tutto per il momento è dunque rinviato all'autopsia che sarà disposta dal pm fin dalle prossime ore e che il medico legale effettuerà nell'obitorio dell'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto.