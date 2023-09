Fuori strada in contrada tesino, l'auto finisce nella boscaglia: due feriti in ospedale

ROTELLA - Poco dopo le 20 di questa sera (sabato 23 settembre) una squadra dei vigili del fuoco di Ascoli Piceno è intervenuta in contrada Tesino per un’auto finita fuori strada.

Fuoristrada in contrada Tesino, due feriti: recuperata l'auto

All’arrivo sul posto gli occupanti erano già stati presi in carico dai sanitari: si tratta di due persone trasportate in ospedale ma non sarebbero in pericolo di vita. Con l’ausilio dell’autogru i vigili del fuoco hanno provveduto al recupero della macchina. Successivamente è stata messa in sicurezza l’intera zona in cui si era verificato l’incidente.