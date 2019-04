Improvvisa e violenta grandinata: danni alle colture e alle strade

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROTELLA - Rotella imbiancata dalla grandine. Il maltempo che ha colpito a macchia di leopardo il Piceno ha provocato qualche danno e diversi disagi all’entroterra, in particolare proprio al Comune di Rotella. «Se fosse stata neve - afferma con un pizzico di ironia il sindaco Giovanni Borraccini - avremmo dovuto far intervenire i mezzi spazzaneve. La piazza centrale è stata letteralmente ricoperta dai chicchi bianchi. Si segnalano danni alle colture mentre alcune strade comunali sono state interessante da piccoli cedimenti di terreno che hanno creato qualche problema di viabilità. I mezzi comunali stanno intervenendo per riportare la situazione alla normalità».