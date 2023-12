Pagliare, schianto all'incrocio, le auto restano incastrate: grave un uomo di 53 anni

PAGLIARE - Un grave incidente è avvenuto introno alle 15.30 a Pagliare, all’incrocio tra via Palazzi, che dalla rotatoria lungo la Salaria sale al paese di Spinetoli, e via Rossini. Coinvolte nel violento schianto una Dacia Duster e un Suv Bmw. Sono accorsi sul posto due gazzelle dei Carabinieri di San Benedetto, un mezzo dei Vigili del fuoco e un’ambulanza. Uno dei due uomini al volante, di 53 anni, è rimasto gravemente ferito ed è stato portato all’ospedale Mazzoni di Ascoli.

Attualmente sono in corso i rilievi degli agenti intervenuti sul posto, incluso il test con l’etilometro.

Le due auto, dopo il forte impatto, sono rimaste incastrate l’una nell’altra per cui si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Non è il primo incidente che si verifica in questi giorni a Pagliare. Le forze dell’ordine raccomandano massima attenzione e di non mettersi al volante se non si è in perfette condizioni.