Monza, ritrovato il cadavere di un 53enne in un campo: in corso le indagini

Ritrovato il cadavere di un uomo in un campo a Monza. Ad avvistarlo è stato un passante che, camminando, ha notato la presenza di qualcosa di strano. Resosi conto di cosa aveva davanti ha subito avvisato le forze dell'ordine.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e gli agenti della polizia di Stato. Come riporta Il Giorno, l'uomo, identificato come un italiano di 53 anni, sarebbe morto da diverso tempo. In corso le indagini per risalire alle possibili cause del decesso, su cui però farà piena luce solo l'autopsia. Inoltre, non è ancora chiaro se l'uomo sia morto nel campo stesso o sia stato portato lì dopo il decesso.

