Manda all'ospedale â€‹moglie e figlia: denunciato e allontanato da casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEPRANDONE - Non era la prima volta che, episodi simili, capitavano. Ma in ospedale, insieme alla moglie, stavolta è finita anche la figlia minorenne e il vaso era ormai colmo. I carabinieri hanno denuciato un 42enne di origini albanesi residente a Monteprandone, imbianchino di professione, per aver percosso e mandato all’ospedale sia la moglie che una dei suoi tre figli. Una ragazzina minorenne.I sanitari del reparto di emergenza hanno subito sospettato l’origine di quelle tumefazioni ed hanno avvisato i carabinieri. Di fronte ai militari la donna è crollata e ha raccontato tutto. Non era la prima volta che si verificavano, in quella casa, episodi di violenza su di lei e sui suoi figli. Nell’ultima occasione però particolare rabbia era stata riversata anche sulla ragazzina aggravando ulteriormente la posizione del padre violento.