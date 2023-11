Scontro tra due auto a Monsampolo, due persone in gravi condizioni

MONSAMPOLO - Grave incidente stradale la notte scorsa all'uscita dello svincolo di Monsampolo del Tronto del raccordo autostradale per l'A14. Due auto si sono scontrate in via Colombo: sul posto solo intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118 che hanno provveduto a trasportare i due feriti all'ospedale di San Benedetto del Tronto: entrambi hanno riportato gravi traumi ma al momento non sono in pericolo di vita.