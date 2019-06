Vandali scatenati nel parco giochi dei bambini: abbattuta l'altalena

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MALTIGNANO Vandali in azione a Maltignano, nella frazione di Caselle. Alcuni ignoti hanno preso di mira la bambinopoli, scardinando l’altalena presente nel parco e gettandola a terra. Un gesto condannato con fermezza dall’amministrazione, che con un’ordinanza ha provveduto alla chiusura della bambinopoli stessa «fino al ripristino delle condizioni di sicurezza dei giochi». A esprimere tutta la propria delusione per l’accaduto è stato il sindaco Armando Falcioni: «Se è vero che spetta all’amministrazione gestire e mantenere il patrimonio comunale, è vero anche che il rispetto dei cittadini è fondamentale. I residenti della frazione di Caselle sono sempre stati educati ed esemplari nei loro comportamenti: ecco perché dispiace davvero che per colpa di qualcuno venga infangata un’intera comunità. E soprattutto dispiace che a essere colpiti siano bambini e ragazzi, visto che sono loro a frequentare la bambinopoli».