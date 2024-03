Malore fatale: addio a Davide morto a 43 anni all’ospedale. Era ricoverato da alcuni giorni

SAN BENEDETTO Riviera in lutto per un'altra giovane vita strappata via troppo presto. Davide Ratta, di 43 anni, se ne è andato stamattina all'improvviso: era ricoverato da alcuni giorni per un problema di salute, ma la situazione è precipitata vertiginosamente e un malore fatale non gli ha lasciato scampo. Davide lascia la mamma Betty e il papà Tommaso, la sorella Mariù e il fratello Massimiliano, noto personal trainer, con la cognata Lara, dipendente della Croce Verde di San Benedetto.

Commerciante e tifoso della Samb

Il quarantatreenne era molto conosciuto nella zona, amato ed apprezzato per aver lavorato con il padre come commerciante ittico, ma anche per il suo attaccamento alla Samb. I funerali si terranno oggi 7 alle 15,30 nella Chiesa della Madonna della Marina ove la salma gungerà proveniente dalla Casa funeraria Nucci in via col dei Pioppi.