SAN BENEDETTO - Più di 13mila followers in soli tre mesi, parlando di libri. Spopola Andrea Amadio: 29enne sambenedettese, che sta scalando la classifica dei book-influencer con il suo profilo “Libriconfragole”.

Importanti case editrici nazionali (come la blasonata “Adelphi”) già lo seguono. Lui, non solo un lettore famelico sin da bambino ma ci mette molto del suo, e piace.

Laurea in Comunicazione per la moda, master in Scrittura creativa applicata all’editoria, breve stage alla casa editrice Bompiani; attualmente Andrea si divide tra il ristorante di famiglia (“Il Relitto” di via Manara) ed un lavoro part-time in un negozio del centro.

Libri su Instagram e Tik Tok



«Sin da piccolo ho un’ossessione per i libri - ci racconta -. Ne parlo in continuazione e, da aprile, ho deciso di parlarne tramite un canale social tutto mio, operativo sia su Instagram che su TikTok». Così è nato “Libriconfragole”: parola composita, che unisce due grandi passioni di questo super-lettore. E proprio TikTok gli ha dato un successo sorprendente. «In pochi mesi ho superato 13mila followers - dice ancora Amadio -. Non mi aspettavo nulla del genere, né tanto meno che le case editrici mi cercassero. Il mio proposito principale resta: avvicinare quanta più gente possibile alla lettura».



Emozioni in pillole su video



Ma qual è il suo segreto? Più che recensioni, Amadio sembra distillare emozioni in formato video. Con poche frasi, riesce a coinvolgerci nei sentimenti provati durante la lettura di questo o di quel tomo. Entrando nei suoi canali-social, si ha come l’impressione di fare capolino a casa di un amico, col quale si condivide una passione. Tra amici, non servono paroloni. Basta l’alfabeto del cuore. Queste corde, Andrea le sa toccare bene. «Il primo video diventato virale su TikTok parlava di libri da leggere tra i 20 ed i 30 anni - sottolinea - ma mi sono concentrato anche su libri che fanno piangere, libri disturbanti e libri impossibili da mettere giù».



Per il Corriere Adriatico



Per i lettori del Corriere Adriatico, Amadio dà due consigli su altrettanti libri da portare sotto l’ombrellone: “Atti osceni in luogo privato” di Marco Missiroli (Feltrinelli) «un libro che invoglia a leggerne altri mille» e “Il senso di una fine” di Julian Barnes (Einaudi) «corto e adatto per l’estate, una scrittura bellissima: parla di come funzionano le relazioni umane, di vecchi rancori e di come l’amore cambia le persone».