Grottammare, va a sbattere e si ribalta in mezzo alla carreggiata: tre persone ferite al Pronto Soccorso

GROTTAMMARE Tre persone sono rimaste ferite e trasportate al Pronto Soccorso dell'ospedale di San Benedetto del Tronto. Questo è il bilancio dell'incidente avvenuto oggi (23 gennaio) alle 14.30 in via Lame a Grottammare. A seguito dello scontro, una macchina si è ribaltata in mezzo alla carreggiata.

LEGGI ANCHE: Civitanova, investita da un'auto mentre attraversa la strada: 18enne all'ospedale

L'intervento

Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri. Per i tre all'ospedale, al momento, le condizioni di salute non sarebbero gravi.