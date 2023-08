GROTTAMMARE - Grande paura ieri mattina nelle acque antistanti Grottammare dove è stato posto in salvo un bambino di 5 anni, trascinato al largo dalla corrente con la sua ciambella per poi essere trasferito all’ospedale Salesi di Ancona.



Il meteo



Sono stati attimi di puro terrore quelli vissuti dal piccolo originario di Roma che si trova in vacanza a Grottammare, per lui e per la sua famiglia. Era poco prima di mezzogiorno quando, nonostante le condizioni meteo mostrassero un vento molto forte e di conseguenza il mare mosso, il bambino di 5 anni stava facendo il bagno con i suoi cuginetti con tanto di gonfiabile quando proprio la ciambella, a cui era ancorato il piccolo, lo ha sbalzato al largo di fronte agli occhi attoniti e impotenti degli amichetti e dei parenti. Si trattava del solito bagno mattutino che il piccolo soleva affrontare tra giochi e schizzi di acqua in una domenica mattina di agosto e niente poteva far pensare che da lì a poco si potesse sfiorare la tragedia. La ciambella ha spinto in pochi istanti il piccolo oltre la boa. Ed è scattata subito l’allerta, immediatamente il bagnino Cristiano Merli, che si occupa del salvataggio nella zona sud di Grottammare a ridosso della concessione 18, è partito con il suo pattino recuperando il bimbo che stava per perdere conoscenza visto il grosso quantitativo di acqua ingerito. Tutto è avvenuto in pochi attimi ma molto concitati, il baywatch si è tuffato per recuperare il piccolo, una volta preso in braccio lo ha adagiato sul pattino e ha cercato di stabilizzarlo. Il bambino infatti ha iniziato a vomitare e soprattutto ha cercato di calmarlo. «Sono stati attimi di panico- racconta il bagnino di salvataggio Cristiano Merli – subito mi hanno allertato quando hanno visto che il gonfiabile trascinava il bambino al largo. Ho cercato di raggiungerlo subito con il pattino e di portarlo a bordo. Il piccolo ha vomitato tanto, proprio per l’acqua che aveva ingerito ed era molto spaventato, mancava poco che perdesse conoscenza. L’ho condotto a riva e subito è stato allertato il 118 che è intervenuto celermente e poi l’ambulanza è partita alla volta di Ancona». Il bambino, infatti, una volta portato a riva è stato fatto stendere su un lettino e subito è stato allertato il 118 che è intervenuto trasportando il piccolo all’ospedale Salesi di Ancona. Presso il nosocomio dorico sono stati effettuati tutti gli accertamenti e fortunatamente il piccolo è risultato fuori pericolo, anche se lo spavento è stato grande sia per il bambino che per i familiari che si trovavano a Grottammare ospiti da parenti per trascorrere le vacanze di agosto.



Le conseguenze



Alla fine si è risolto tutto con un grande spavento ma determinante è stato il soccorso in mare da parte della Cooperativa Bagnini di Salvataggio diretta da Luca Buttafoco, che è intervenuto prontamente mettendo in salvo il piccolo, si è trattato di uno dei tanti interventi andati a buon fine registratisi questa estate in Riviera.