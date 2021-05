Ad Ascoli passa il Giro d'Italia, ecco quali strade saranno chiuse per consentire l'arrivo a San Giacomo

ASCOLI - Una festa (con i limiti imposti dalla pandemia di Covid) che inevitabilmente porta con sè anche taluni disagi. E' il passaggio del Giro d'Italia, la manifestazione ciclistica che giovedì prossimo, 13 maggio, attraverserà Ascoli, in occasione della sesta tappa dalle Grotte di Frasassi e San Giacomo.

La carovana, attesa per le 16.30, arriverà dalla strada Salaria in località Mozzano, attraversando poi la città in viale Treviri, via Dino Angelini, Piazza Roma, Piazza Arringo, viale De Gasperi, il ponte di Porta Maggiore, viale Indipendenza, viale Marconi, via III Ottobre, via Napoli e via Serafino Cellini, dove vi sarà lo svincolo per la strada provinciale 76 che conduce fino all’arrivo a San Giacomo.

Al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione, come richiesto dagli organizzatori del Giro d’Italia, tutte le strade interessate al passaggio della carovana rosa saranno chiuse al transito fin dal primo pomeriggio, e comunque con almeno due ore di anticipo rispetto al passaggio dei ciclisti.

