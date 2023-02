Cossignani orgoglio regionale: l'eccellenza di Massignano finisce nella Top100 del 2023 di Forbes

ASCOLI PICENO- Un’eccellenza marchigiana, l’azienda Cossignani Tempo è stata inserita nello speciale 100 Eccellenze 2023 di Forbes. L'azienda agricola di Massignano, tra i fiori all'occhiello della Val Menocchia, produce spumanti biologici e ha un occhio di riguardo per i manifesti d'autore.

I due fratelli

L’azienda condotta dai fratelli Edoardo e Letizia Cossignani che dal 2017 hanno raccolto il testimone del nonno Saturnino Cossignani, vignaiolo dagli anni ’40, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento nello speciale che presenta le aziende che contribuiscono a fare grande l’Italia, selezionate da Forbes, la prestigiosa testata internazionale, in collaborazione con la casa editrice So Wine So Food.