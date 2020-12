Un caffè al bancone da 800 euro: multati il barista e la cliente nei giorni della zona arancione

COMUNANZA – Natale amarissimo per il gestore di un bar e per una cliente. Hanno ricevuto una multa di 400 euro ognuno, risalente a circa tre settimane fa, quando le Marche erano ancora in zona arancione Covid, ma notificata solo ieri. Sanzione comminata dalla Polizia Municipale di Comunanza. Durante quel periodo bar e ristoranti dovevano rimanere chiusi, ma era consentito l’asporto.

Il fatto in questione è accaduto in una mattinata, intorno alla 6.30. Una signora locale entra nel bar per avere un caffè. Il barista la serve e la cliente inizia però a consumarlo sul posto. Al che il gestore la invita ad uscire poiché, secondo le norme vigenti, non può rimanere dentro ma deve portar via la consumazione. Ma fuori fa freddo, non c’è nessun’altra persona ad aspettare per poter entrare, la donna quindi beve rapidamente il caffè nel locale e poi se ne va. Ma i vigili hanno visto tutto.

