Coronavirus in Italia, il bollettino di sabato 12 dicembre: i dati alle 17. Allarme in Veneto, 5.000 nuovi contagi

Coronavirus in Italia, il bollettino di sabato 12 dicembre: dopo le 17 su Leggo.it a questa pagina i dati di oggi del Ministero della Salute su contagi e decessi. Il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro avverte che in Italia il numero di nuovi casi di coronavirus "è ancora significativo anche se in decrescita", sottolineando che sarebbe sbagliato ridurre le restrizioni "comprese quelle sulla mobilità". Intanto un altissimo numero di nuovi contagi è stato registrato nelle ultime 24 ore in Veneto: sono 5.098 nuovi infetti e 110 morti.

APPROFONDIMENTI I DATI Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi sabato 12 dicembre:...

In Toscana sono 111.671 i casi di positività al coronavirus, 574 in più rispetto a ieri, lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. In Puglia sono 1.478 i nuovi casi di positività al covid registrati oggi sulla base di 10.209 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus. Nel Lazio sono 1.194 i nuovi positivi (573 a Roma) e 41 i decessi.

+++IL BOLLETTINO NAZIONALE ALLE 17+++

Ultimo aggiornamento: 17:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA