Tutto liscio nel Click Day Covid: già 1.500 prenotazioni per i test rapidi di massa

ASCOLI Oltre mille prenotazioni solo nella mattinata di ieri, per poi arrivare alle 1.509 totali nel tardo pomeriggio.

Gli ascolani hanno risposto presente in maniera massiccia all’appello lanciato da Area vasta 5 e Arengo per lo screening con 30mila potenziali tamponi rapidi gratuiti per monitorare i contagi da Covid – che prenderà il via domani. Anche se non tutti possono effettuare la prenotazione, tra cui anche chi ha già sintomi da Covid (che deve, invece, contattare il proprio medico)

Comunque, già nel primo giorno di quello che possiamo definire il “click day” (per le prenotazioni effettuate sia attraverso il sito “cureprimarie.it”, sia attraverso l’app “Smart4you”) la risposta c’è stata e, in linea di massima, tutto è filato liscio. Sono arrivate, quindi, le prenotazioni per i tamponi che saranno effettuati già nella giornata di domani nelle due strutture della palestra di Monticelli e della casa della gioventù a Pennile di sotto.

Le prenotazioni

Tanti ascolani, all’avvio delle prenotazioni, hanno utilizzato gli strumenti resi disponibili per poter fissare l’appuntamento per il tampone rapido gratuito. Appuntamento che è stato fissato in modo da andare a riempire, innanzitutto, la prima giornata di screening, potendo l’utente scegliere tra fascia pomeridiana o mattutina. E il numero sostanzioso di prenotazioni conferma che le procedure sono risultate semplici. Due sono le modalità per prenotare: attraverso il portale “Cureprimarie” dell’Area vasta 5 (www.cureprimarie.it), una volta entrati sul sito ci si trova di fronte ad un banner con la scritta “Prenota” e la dicitura “Screening Covid-19 Comune di Ascoli Piceno”. Cliccando compare l’indicazione di munirsi di tessera sanitaria per poter procedere e cliccando appare un prospetto in cui si deve confermare un’autodichiarazione in cui si certifica, per poter prenotare, che si è residente o domiciliato nel Comune di Ascoli, non si hanno sintomi da Covid 19 (e quindi si escludono dallo screening le persone con sintomi), non si è in malattia per qualsiasi altro motivo, non si è stati positivi al Covid negli ultimi 3 mesi, non si è in isolamento o quarantena, non si è prenotato un tampone molecolare da eseguire nei prossimi giorni, non si eseguono test regolarmente per motivi professionali, non si è minori di 6 anni, non si è ricoverati in strutture socio-sanitarie o case di riposo pubbliche o private. Dopodiché, procedendo, viene richiesta la conferma della tessera sanitaria. Per utilizzare l’app “Smart4you”, invece, si può scaricare sul cellulare sia da Play store che da Apple store o anche attraverso l’utilizzo di un “Qr code” da leggere con la fotocamera dello smartphone. Si possono prenotare i tamponi anche per i familiari, avendo a portata di mano la loro tessera sanitaria. Una volta effettuata la prenotazione, ogni cittadino che dovrà sottoporsi al tampone rapido dovrà stampare e compilare uno specifico modulo dal sito del Comune che poi dovrà consegnare al momento dell’effettuazione del tampone.

Il modulo

Modulo in cui si indicheranno anche email e cellulare per la ricezione del risultato del tampone. Intanto, come anticipato dal sindaco ieri dalle 15 sono stati aperti i 3 punti per l’assistenza nelle prenotazioni agli anziani e alle persone in difficoltà con la tecnologia digitale: si tratta della sala Cola dell’Amatrice, la sede dei vigili urbani e la biblioteca di Monticelli (dentro al Centro servizi primari). Punti di assistenza che resteranno aperti nei prossimi giorni con orari dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Durante le operazioni di effettuazione dei tamponi, per ora dal 18 al 23 dicembre, le strutture individuate a Monticelli e Pennile di sotto saranno aperte dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19,30.

