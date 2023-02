CASTEL DI LAMA - Arrestato il pirata della strada che sabato sera ha investito l’istitutore dell’istituto agrario Ulpiani di 53 anni a Villa Chiarini di Castel di Lama. Si tratta di un quarantacinquenne del posto che era alla guida di un’auto aziendale di una ditta di Giulianova per la quale lavora. I carabinieri del Radiomobile e Nucleo investigativo del comando provinciale sono risaliti a lui, ieri mattina, al termine di una minuziosa indagine che è partita dalle testimonianze di alcune persone che erano presenti al momento del fatto e che hanno riferito ai militari dell’Arma alcuni particolari che si sono rivelati decisivi per identificare l’auto investitrice.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Investito da un furgone mentre camminava, sbalzato per metri prima di cadere sull'asfalto: è gravissimo L'INCIDENTE Caccia al pirata della strada che ha investito un docente di 53 anni: è grave, ricoverato a Torrette

La prima pista

A poche ore di distanza dal fatto era stata seguita una prima pista investigativa che portava ad Appignano ma i sospetti non hanno trovato riscontri. L’attenzione si è dunque focalizzata su alcuni frammenti della vettura rimasti sull’asfalto dopo l’impatto. È stato così che è stato possibile risalire al modello dell’auto e al colore e quindi ricostruire anche il percorso compiuto dai filmati di alcune telecamere degli impianti di videosorveglianza presenti a ridosso della strada. E così, ieri mattina, i carabinieri sono riusciti a dare un volto e un nome al conducente dell’auto pirata. È, invece, in prognosi riservata l’istitutore dell’Agraria è ricoverato all’ospedale regionale di Torrette dove è stato trasferito in eliambulanza. Sottoposto ad accertamenti diagnostici, gli sono stati diagnosticati fratture agli arti, un importante trauma toracico e un edema polmonare.

I risvolti

Un incidente che anche dei risvolti politici. «È il secondo incidente così grave nel giro di pochi mesi - dice il consigliere comunale Gianluca Re -. Si tratta di un tratto maledetto, dove le auto sfrecciano spesso a grande velocità, mettendo a rischio l’incolumità dei tanti che amano camminarci o portarci a passeggio il cane. Invece di buttare soldi pubblici in opere assolutamente inutili, come la copertura dell’arena di Piazza della Libertà non era possibile, visto il numero sempre crescente di camminatori e runner, usare i fondi Pnrr per realizzare i marciapiedi di quella via.