CASTEL DI LAMA - Grave incidente stradale ieri sera poco prima delle otto a Castel di Lama. Un automobilista ha investito un istruttore dell’istituto tecnico agrario “Celso Ulpiani” di Ascoli di 53 anni mentre stava camminando sul ciglio della strada in località Villa Chiarini. Invece di prestare soccorso al ferito, l’automobilista ha pigiato sull’acceleratore rischiando di investire anche altri pedoni che erano nelle vicinanze facendo poi perdere le sue tracce. L’istruttore è stato subito soccorso da alcuni testimoni che hanno assistito all’investimento ed è stato chiesto l’intervento dell’eliambulanza.

È stato avvisato il sindaco di Colli del Tronto, Andrea Cardilli, che ha disposto l’apertura dei cancelli del campo sportivo del paese dove poco dopo è atterrata l’eliambulanza per caricare il ferito e trasportarlo all’ospedale Torrette di Ancona.

Seppure cosciente dopo l’incidente stradale, l’istruttore dell’istituto tecnico agrario ha riportato gravi ferite ed è giunto ad Ancona in codice rosso (gravi condizioni di salute). Sul luogo dell’incidente è giunta una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile i quali hanno avviato le indagini per risalire al pirata della strada.

Quest’ultimo era al volante di una utilitaria di colore bianco con vistosi adesivi nella parte posteriore dell’auto per cui non dovrebbe essere difficile risalire al conducente. I carabinieri, inoltre, hanno raccolto frammenti del fanale dell’auto che dopo l’impatto si è infranto. Il vantaggio di avere disponibile un punto di atterraggio notturno dell’eliambulanza nella Vallata del Tronto (a Colli) ha facilitato l’intervento dei soccorritori che non hanno perso ulteriore tempo nel trasferimento del ferito all’ospedale Mazzoni di Ascoli o in altri casi al Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto.