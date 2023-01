Incidente nella galleria dell'autostrada A14: un ferito grave e 6 km di coda. Medici si calano dall'elicottero

GROTTAMMARE - Paura e sangue questa mattina intorno alle 11 all'interno della galleria Montesecco a causa di un incidente tra due auto. In tilt il traffico sul "solito" tratto dell'autostrada A14, quello nel sud delle Marche. L'incidente avvenuto nell'ambito del territorio comunale di Grottammare ha gettato nel caos il traffico lungo la corsia Nord dell’autostrada A14. Circa sei i chilometri di coda che si sono formati interessando anche il tratto autostradale ai confini con l'Abruzzo. A quanto si apprende si è trattato di un tamponamento che ha provocato il ferimento grave di almeno una persona per la quale è stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza. Lo scontro è avvenuto pochi minuti dopo le 11 ed è subito scattata la macchina dei soccorsi. Chiuso il tratto di autostrada mentre l'eliambulanza per velocizzare l'intervento ha calato i sanitari dall'alto con il verricello all'imbocco della galleria.