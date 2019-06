Armato di un coltello rapina l'ufficio postale e fare perdere le tracce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Un rapinatore, armato di un coltello, è entrato poco fa all'interno dell'ufficio postale di via Sassari, nel quartiere delle Tofare, ad Ascoli Piceno e ha intimato alla dipendente di farsi consegnare le banconote che aveva in cassa. Una volta arraffato il malloppo (non si tratta comunque di una grossa somma), il rapinatore è scappato facendo perdere le proprie tracce. Sul posto è giunta una volante della polizia di Stato che ha raccolto le testimonianze dei dipendenti e ha avviato le ricerche per individuare il responsabile del colpo. Solamente pochi mesi fa l'ufficio postale era già stato rapinato.