Si schianta contro il guardrail in galleria: terrore per il giovane conducente

ASCOLI - Incidente stradale questa mattina intorno alle sei nella galleria Marino del raccordo autostradale dell'A14 meglio conosciuto come superstrada Ascoli-Mare fra gli svincoli di Ascoli Est e Ascoli Centro. Un giovane automobilista, forse per un colpo di sonno è andato a schiantarsi contro il guard rail. Il conducente della macchina, una Renault, è stato soccorso dall’ambulanza del 118 ed è stato trasportato all'ospedale Mazzoni di Ascoli. Non è in pericolo di vita. I rilievi dell'incidente da parte degli agenti della polizia stradale di Ascoli.