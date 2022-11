ASCOLI - Il regalo alla città per le prossime festività natalizie potrebbe essere la riapertura del primo tratto riqualificato di corso Trieste, da piazza Santa Maria intervineas a via Ceci, con un nuovo look tra pavimentazione e marciapiedi. Un tratto, quello più a nord che, salvo complicazioni, tornerà ad essere fruibile e apprezzabile dai cittadini, nonché dai visitatori, proprio a ridosso del prossimo Natale.

L’obiettivo

Questo l’obiettivo prefissato dall’Arengo, con il sindaco Fioravanti e l’assessore ai lavori pubblici Cardinelli che si rapportano quotidianamente con l’impresa proprio per velocizzare il più possibile l’intervento che, comunque, è attualmente in anticipo rispetto ai tempi del cronoprogramma. E così, durante le festività, la città potrebbe fruire di gran parte di corso Trieste seppur in doppia versione: nel tratto nord, già ripavimentato e riqualificato secondo il nuovo progetto e, nel tratto sud, da via XX Settembre fino all’incrocio con corso Mazzini, nell’attuale versione. Mentre si continuerà a lavorare per la ripavimentazione del secondo tratto, da via Ceci fino alla Bnl.



Il primo tratto

Le prossime festività natalizie, come detto, dovrebbero essere accompagnate dalla riapertura del tratto nord di corso Trieste con la nuova pavimentazione - dopo che lo scorso 20 ottobre il sindaco, insieme a Cardinelli, aveva posato la prima pietra in basalto lavico – e con i nuovi marciapiedi. Questo perché i lavori di posa delle pietre nella zona tra piazza Santa Maria intervineas e l’intersezione con via Ceci stanno procedendo molto speditamente e dovrebbero concludersi entro una decina di giorni. Da quel momento, mentre l’impresa inizierà la posa della pietra nel nuovo tratto tra via Ceci e corso Mazzini (dove attualmente si stanno realizzando i cordoli), contestualmente si inizierà il rifacimento dei marciapiedi proprio nel tratto nord, da via Ceci alla zona di Santa Maria intervineas. E per questo primo tratto, considerando anche una ventina di giorni necessari a quello che tecnicamente viene definito l’allettamento della pavimentazione, affinché possa essere fruibile, si conta di procedere alla riapertura a ridosso delle festività natalizie.



Gli altri lavori

Subito dopo il completamento dei lavori di pavimentazione del primo tratto, a nord, l’impresa procederà parallelamente alla realizzazione dei marciapiedi su quello stesso tratto (con conclusione prevista prima di Natale) e, al tempo stesso, partirà con la posa delle pietre nel tratto tra via Ceci e la Bnl, all’angolo con corso Mazzini. Nel frattempo, invece, si lascerà sempre aperto e fruibile il tratto iniziale del corso, provenendo da sud, ovvero da via XX Settembre verso piazza Simonetti e poi fino all’incrocio con corso Mazzini. In questo modo, si consentirà di lasciare pienamente fruibile questa parte importante del corso durante tutte le festività natalizie. E, quindi, sotto Natale dovrebbe restare chiuso soltanto il tratto tra via Ceci e corso Mazzini. In questo senso, il cantiere per la riqualificazione del tratto più a sud del corso dovrebbe partire direttamente agli inizi del nuovo anno, una volta concluse le festività. Nel frattempo, sempre nella zona nevralgica del centro storico, domani dovrebbe iniziare la posa delle nuove lastre per la ripavimentazione della fascia del Lungo Tronto lato fiume, dove è stata avviata la riqualificazione. Altri interventi avviati in città in queste ore, quelli nel piazzale di via Sassari a Tofare (per nuovi marciapiedi), a Marino (per parcheggio nel piazzale dell’ex scuola), in via Urbino (per la sistemazione della sede stradale) e a Colonna (per la riqualificazione della piazza).



La condotta idrica

Tra le ore 21 di domani, 9 novembre, e le 6 del giorno successivo, invece, corso Trieste resterà del tutto interdetto al traffico (con divieto di sosta) nel tratto tra piazza Simonetti e corso Mazzini, per consentire i lavori della Ciip per l’allaccio idrico della nuova condotta idrica precedentemente realizzata. Potranno transitare, con moviere, solo coloro che hanno effettiva esigenza di recarsi oltre piazza Simonetti.