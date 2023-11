Luigi Pulcini morto per un pugno in faccia. Era originario di Montemonaco, arrestato un 20enne

Un ragazzo di venti anni è stato arrestato la notte scorsa per lad Altopascio in provincia di Lucca avvenuto il 6 agosto scorso. A morire a causa di un pugno in faccia fu , Luigi Pulcini, 75 anne, originario di Montemonaco in provincia di Ascoli, emigrato all'età di venti anni assieme a tutta la famiglia a Roma dove lavorava in una pizzeria. Fu colpito da un pugno mentre faceva colazione in un bar, andò in coma e morì 10 giorni dopo in ospedale a Pisa. Oltre al ventenne arrestato ihanno indagato altre 13 persone per favoreggiamento per reticenza nei racconti alle autorità. Il gip ha emesso un'ordinanza agli arresti domiciliari per omicidio preterintenzionale aggravato dai futili motivi.