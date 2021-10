Il Bim riparte dalle famiglie e dagli studenti: ecco le borse di studio per l’integrazione

ASCOLI - «Una spinta propulsiva a studenti, famiglie e mondo della scuola». Così il presidente del Bim, Luigi Contisciani, presenta la nuova manovra del Bacino Imbrifero Montano del Tronto a sostegno alla scuola e della comunità del Piceno.



«Con la pandemia assume ancor più significato. In oltre 10 anni abbiamo messo a disposizione del Piceno una somma pari a circa 1,5 milioni di euro per progetti scolastici, accademici e altri interventi – aggiunge Contisciani -. Il nostro obiettivo è lo stesso di sempre: valorizzare il sistema scolastico piceno e la sua comunità. Dopo dieci anni siamo ancora qui, al fianco di tanti studenti e delle loro famiglie».

La manovra vale un somma di circa 165 mila euro. Per quanto riguarda le scuole primarie confermato il progetto, “Speed: screening e prevenzione della dislessia in età evolutiva”, proposto da Centralmente ed esteso anche all’ultimo anno della scuola dell’infanzia, che mira all’individuazione precoce dei disturbi dell’apprendimento. Rivolto ai più piccoli, il concorso “Inclusivi di natura - Premio Antonio Forlini”. Per gli studenti delle scuole medie viene riproposto anche per questa edizione il progetto “Educare all’affettività ed alla sessualità” dell’associazione Psy Alchimia.



«Aiutiamo i giovani a far comprendere il cambiamento e le difficoltà dell’adolescenza. Troppo spesso oggi assistiamo alla nascita di modelli negativi soprattutto online. Abbiamo bisogno di prenderci cura dei nostri ragazzi», spiega la dottoressa Cinzia Valenti. Per gli istituti superiori, al via la 9ª edizione delle Olimpiadi dell’Inglese, interamente finanziate dal Bim Tronto e ideate dal Centro Studi Alpha (Csa), dedicate agli studenti del quarto e quinto anno: 80 allievi saranno premiati con un percorso di formazione linguistica e i migliori 12 anche con un viaggio-studio di due settimane all’estero in una capitale europea tra quelle che hanno l’inglese come lingua ufficiale. Confermate le 100 borse di studio per gli allievi delle medie superiori, in particolare 75 sussidi saranno del valore di 300 euro e 25 di 500 euro per l’ultimo anno.



Per l’università infine è stato istituito il bando di laurea per premiare le migliori tesi con argomenti riguardanti il Bacino Imbrifero del Tronto. Ai primi tre elaborati sarà assegnata una somma pari a 5.500 euro (dei quali 2.500 al primo classificato, 2.000 al secondo e 1.000 al terzo). Prevista anche quest’anno una borsa di studio riservata ai figli e nipoti dei cittadini del Piceno che sono residenti in Canada e intendono studiare italiano, tramite l’associazione Alma Canada, questa del valore di 1.500 euro. Per quanto riguarda le scuole della Riviera, sarà riconosciuto un contributo anche al liceo classico Leopardi per il progetto “Creazioni di classi virtuali 3.0” e un altro per l’istituto commerciale Capriotti per partecipare al concorso “Settecento in un minuto” in occasione delle celebrazioni di Dante. Per l’Isc di Monteprandone il contributo ha riguardato l’acquisto del barrabraille, un dispositivo speciale per i non vedenti.

