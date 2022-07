Non rispondeva alle chiamate, donna di 49 anni trovata morta nella propria abitazione

ASCOLI - Una donna di 49 anni romena è stata ritrovata questa sera senza vita in un appartamento in via Oberdan nel quartiere di Porta Romana ad Ascoli Piceno. Da alcuni giorni la donna non rispondeva più al telefono e alcuni amici hanno lanciato allarme. Ma quando vigili del fuoco e gli operatori sanitari inviati dalla centrale operativa del 118 sono arrivati sul posto non c'era più nulla da fare. Un malore la probabile causa del decesso anche se per avere una risposta più precisa bisognerà effettuare altri accertamenti.