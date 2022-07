Anziano di 80 anni travolto da un'auto sul lungomare di Grottammare: è grave

GROTTAMMARE - Un uomo di 80 anni, D.S., è stato soccorso in codice rosso, dal 118, in seguito ad un incidente avvenuto poco prima delle 6 di ieri mattina sul lungomare della Repubblica a Grottammare. L'uomo stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando, per motivi al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto, è stato investito da un'auto. Sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118 a bordo di un'ambulanza partita dal presidio Potes dell'ospedale. L'ottantenne è stato medicato, stabilizzato e trasportato al Madonna del Soccorso in codice rosso ed è stato preso un cura dallo staff del reparto di emergenza del nosocomio rivierasco. Ha riportato, tra le altre cose, un trauma cranico.