Tifoso dell'Ascoli calcio di soli 20 anni in coma a Torrette

ASCOLI - Un ventenne ascolano, molto conosciuto allo stadio, versa in condizioni disperate nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale regionale di Torrette. Le condizioni del giovane sono precipitate dopo che qualche giorno fa era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico che era stato disposto per far fronte a delle gravi patologie di cui il ragazzo soffriva da tempo. Purtroppo, le complicanze che ne sono scaturite sono state drammatiche e da giorni i suoi familiari e gli amici stanno vivendo giorni di angoscia per le gravi condizioni in cui versa il ventenne ascolano. Qualche mese fa, il ragazzo aveva superato un grave problema polmonare che lo aveva colto il giorno di Capodanno mentre si trovava a casa ma poi ha subito altre ricadute. In ansia i tifosi dell'Ascoli per le sue condizioni.