Ladri scendono in campo Rubati scarpini e un pc ai calciatori dell'Ascoli Picchio

ASCOLI - Vigilia agitata di Ascoli-Ternana che vale probabilmente mezza fetta di salvezza. Brutta sorpresa per la squadra bianconera, al Picchio Village dove si allenano i bianconeri. I ladri, infatti, sono entrati in azione e hanno rubate gli scarpini di alcuni calciatori della prima squadra e un computer. Per entrare nel centro sportivo a Campolungo i ladri hanno forzato le porte dell’ingresso che danno verso il campo in erba sintetica. E' per entrato in azione l'alalrme sonoro e i aldri sono riusciti a rubare solamente poco materiale sportivo della squadra. Sul furto al centro sportivo stanno indagando le forze dell'ordine.