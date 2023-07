ASCOLI - Pedalava tranquillamente sulla superstrada Ascoli-Mare (raccordo autostradale dell’A14) ignaro degli automobilisti che gli sfrecciavano al fianco suonando ripetutamente il clacson. A seguito di numerose segnalazioni pervenute al centralino, gli agenti della polizia hanno intercettato un giovane africano prima dello svincolo per Monteprandone, in direzione di San Benedetto del Tronto. Agli agenti della polizia che lo hanno fermato il giovane ha raccontato di essersi distratto ma finirà comunque nei guai per i pericoli arrecati soprattutto a sè stesso e agli automobilisti sull’Ascoli-Mare.

Un uomo di 60 anni è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale intorno alle 103 di ieri in località Brecciarolo, frazione di Ascoli. È andato a sbattere in moto contro un’auto e nell’impatto è caduto rovinosamente sull’asfalto. Sul posto è giunta l’ambulanza inviata dalla centrale operativa del 118 del Mazzoni che ha chiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto all’ospedale di Torrette dove è giunto in gravi condizioni di salute. Infine nel pomeriggio si è registrato un altro incidente stradale davanti allo stabilimento dell’Elettromeccanica Adriatica lungo l’asse attrezzato della zona industriale di Campolungo. Un giovane in sella a uno scooter è finito contro un’auto per cause ancora da accertare. Sul posto gli operatori sanitari che hanno trasportato lo scooterista al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni per accertamenti. Per fortuna non è in pericolo di vita.