Suocero vuole cacciare di casa l'ex nuora: la Polizia placa gli animi

ASCOLI - Ha rischiato di degenerare in una vera e propria lite in famiglia scoppiata ieri all’ora di pranzo nel popoloso quartiere di Borgo Solestà. Al centro dell’accesa discussione ci sarebbero i cattivi rapporti tra i familiari a seguito di una separazione coniugale che sono degenerati ulteriormente nel primo pomeriggio di ieri quando il suocero avrebbe tentato di lasciare fuori di casa l’ex nuora.C’è voluto l’intervento degli agenti di polizia della squadra Volanti di Ascoli per cercare di riportare a più miti consigli i contendenti, tentando di calmare gli animi. Al centro dei dissapori ci sono due giovani ascolani che a distanza di qualche anno dal matrimonio e un figlio dal loro amore, da qualche tempo si sono accorti che la loro unione era giunta al capolinea e hanno deciso di separarsi. La donna ha continuato a vivere nella casa coniugale di proprietà della famiglia del marito.