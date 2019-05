Si spaccia per un fattorino â€‹ma poi le ruba i soldi della pensione dal cassetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI – Nuovo tipo di truffa, iniziata in un condominio del centro storico quando un’anziana ha sentito squillare il campanello di casa. Ha aperto la porta e davanti le si è presentato un fattorino, abbigliato di tutto punto, che aveva in mano un pacco. Ha detto alla donna che la merce che si trovava all’interno l’aveva ordinata suo figlio e che per ritirarla avrebbe dovuto sborsare 100 euro. L’anziana non ci ha pensato su due volte: è andata in camera da letto, ha prelevato da un cassetto i soldi e li ha messi nelle mani del finto fattorino che a sua volta le ha consegnato il pacco. Ma la mira del truffatore non era i cento euro bensì individuare il posto dove erano custoditi i soldi. Poi, ha chiesto alla donna di poter andare in bagno. Ne ha approfittato per fare un salto nella camera da letto per mettere mano su parte della pensione della malcapitata vittima.