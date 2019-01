Sosta selvaggia e traffico in tilt: arrivare a scuola in tempo è un'impresa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Un ingorgo infernale ha caratterizzato l’ingresso alla scuola Malaspina di Ascoli. Considerando che le giornate di pioggia rappresentano da sempre un grave ostacolo alla viabilità nel centro storico la mattinata di ieri ha rappresentato una della punte più alte di caos registrata negli ultimi tempi nel cuore della città. Lunghe code si sono create già da corso Trento e Trieste, alimentate anche dalla presenza di continui automezzi lasciati ai lati della strada, causando rallentamenti per i veicoli di passaggio. File si sono create anche in via Lungo Tronto Bartolomei e lungo il Ponte di Campo Parignano, alla cui formazione ha stavolta contribuito la totale assenza di vigili urbani. Impraticabile a causa dell’alta densità di auto ferme, dalle ore 7 .50 sino alle 8. 10, è apparso l’accesso in via dei Malaspina, dove c’è l’ingresso della scuola materna ed elementare. Difficilissimo ieri è stato poter far giungere in tempo gli alunni sino alle scale della scuola sia in auto che a piedi, perché l’eccezionale intasamento aveva reso quasi inaccessibile l’accesso anche nell’attigua via Alfieri. Ritardi, malcontenti e l’accumulo di gas di scarico delle autovetture accese hanno reso la situazione davvero insostenibile.