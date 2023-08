Ascoli, si allontana da casa e fa preoccupare tutti: lo ritrovano dopo qualche ora in un'area di servizio

ASCOLI - Apprensione nella notte e nelle primissime ore di oggi (8 agosto) per un trentenne di Ascoli che si era allontanto da casa senza fare poi ritorno. L'allarme dei familiari era scattato nella serata di ieri e subito si erano mosse le forze dell'ordine.

L'allarme

I familiari non vedendolo tornare per cena avevano chiesto subito aiuto. Iniziate le ricerche, dapprima era stata trovata l'auto nella frazione di Mozzano e poco dopo è stato trovato anche il giovane. Il trentenne raggiunto dai carabinieri era in buone condizioni all'interno di una bar di un'area di servizio sempre della zona e poco distante dal suo mezzo che aveva lasciato lungo la strada.