Domani i funerali ad Ascoli della famiglia sterminata in un incidente stradale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Si svolgeranno domani alle 16 nella chiesa di San Giacomo della Marca ad Ascoli i funerali di Sebastiano Coletta di 29 anni, Francesca Conti di 36 anni e del figlio Salvatore di due, morti nell'incidente stradale avvenuto ieri mattina sulla circonvallazione di Foggia. Questa mattina la procura della Repubblica di Foggia ha concesso il nulla osta per il dissequestro della salma perchè non c'è stato bisogno dell'autopsia. Domani mattina il feretro partirà alla volta di Ascoli dove nel pomeriggio saranno celebrati i funerali. Intanto la magistratura foggiana ha apertio un fascicolo per ricostruire la dinamica dell'incidente mortale.