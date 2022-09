ASCOLI - Al via l’avventura per i sestieri di Porta Solestà, Porta Romana e Porta Maggiore alla Tenzone aurea, il campionato nazionale di Serie A1 per sbandieratori e musici, organizzato dalla Fisb, in programma da oggi a domenica a Querceta in provincia di Lucca. Il sogno è quello di conquistare il titolo tricolore che manca ad Ascoli dal 2014 a Lecce quando fu vinto da Porta Romana. Porta Solestà invece vanta due successi.

Venti i gruppi in gara e non ci saranno retrocessioni, per cui la Tenzone aurea 2023 sarà con 23 squadre. Tra le tre neopromosse c’è anche Sant’Emidio. Ferrara, si presenta con San Luca, Santo Spirito, Santa Maria in Vado e Borgo San Giovanni; poi Città di Oria e Rione Lama per Oria, il Palio del Niballo di Faenza che ha vinto nel 2019 ; Città Murata di Montagnana; Palio dei Micci di Querceta; Megliadino San Vitale; Principi d’Acaja di Fossano; Contrada Il Ponte di Forte dei Marmi; Battitori della Nzegna di Carovigno; Borgo San Panfilo di Sulmona; Maesta della Battaglia di Quattro Castella e Sbandieratori e Balestrieri di Volterra.



Il programma



Si comincia stasera con la cerimonia di presentazione dei 20 gruppi in gara. Domani, dalle ore 9, in contemporanea, qualificazioni di Grande Squadra, Musici e Singolo; in quest’ultima specialità c’è la wild card del vincitore della Tenzone argentea che si è disputata a luglio ad Ascoli. I primi 8 gruppi e i primi 10 singolaristi parteciperanno alla finale in programma dalle ore 21. Domenica (stessi orari) in campo le specialità di Piccola Squadra e Coppia (con la wild card). I primi 8 gruppi e le prime 10 coppie entrano in finale. Il titolo sarà assegnato alla squadra che risulterà prima nella classifica combinata.



I protagonisti



Le compagini ascolane si presentano agguerrite con esercizi di ottimo livello nelle cinque specialità. Per Porta Maggiore i singolaristi sono Stefano Sermarini e Federico Cittadini, mentre le due coppie sono formate da Federico Cittadini e Alessio Sermarini e Daniel Cocci e Alessio Rigutini. Per Porta Solestà i singoli sono Edoardo Pavoni e Giorgio Bracci mentre le coppie Luca Federici ed Edoardo Pavoni . e Christian Nardinocchi e Gianluca Capriotti. Infine, Porta Romana schiera nel Singolo Robert Alexa e Jacopo Cinelli; con le coppie rossazzurre formate da Gianluca Saienni e Giorgio Viceconte e da Samuel Spinelli ed Alessio Gentile.