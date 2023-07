ASCOLI - Un tripudio di colori e al centro l’immagine di Sant’Emidio: è la decorazione del “ponte” del sestiere rossoverde. Nella notte tra sabato e domenica in tantissimi hanno datao vita alla tradizionale pittura del tratto di strada nei pressi di piazza Roma.





Il risultato è di prestigio: una scacchiera di triangoli con i colori rosso, verde e giallo arricchiti dal volto del patrono e dai simboli caratteristici: rose e grifone. Un’opera sontuosa: 80 metri di lunghezza. Le rose sono un omaggio ai due sbandieratori Andrea Giorgi e Alessio Guidotti, giunti secondi, specialità Coppia, al termine del XXXIII Palio Sbandieratori e Musici.



L’idea progettuale è nata da Michael Calcagni e Antimo Marini che hanno elaborato il bozzetto d’anteprima. Il disegno è stato in seguito approvato dal sestiere. Tante persone fino alle prime luci dell’alba hanno partecipato alle operazioni di decorazione: armati di pennello e vernice, insieme a loro anche parecchi bambini, intenti a lasciare il proprio segno sul “ponte”.



Il sestiere di Sant’Emidio vede così concludersi nel modo migliore una tre giorni nella quale arte, musica e cultura si sono fusi. Va infatti in archivio il Grifo Art Festival. La kermesse ha preso il via giovedì scorso con il “Luppogrifo”, degustazioni di birre artigianali con piatti in abbinamento. Venerdì si è tenuto il music contest con band emergenti. Si sono sfidati a ritmo di musica Lex & Band, Partiti Presi, The Chess Trap, Likra e Undertow: questi ultimi si sono aggiudicati il contest. Sabato sera invece, prima della pittura del “ponte”, sono stati 18 gli artisti che hanno partecipato, a partire dal tardo pomeriggio in piazza Roma, al “Painting contest - Secindo memorial Adele Cappelli”.



È stata una sfida a colpi di pennelli tra artisti del disegno, il tutto realizzato grazie al patrocinio e la compartecipazione del consiglio regionale delle Marche e il patrocinio del Comune di Ascoli, Scuola di Ateneo Architettura e Design “E. Vittoria” e Liceo Artistico “Osvaldo Licini”. Al termine della serata è stato proclamato il vincitore del contest: Ludovico Bartolozzi.